深田祭実行委員会（事務局：山梨県韮崎市観光協会）が、４月１９日、日本の山岳界に大きな足跡を残した登山家・深田久弥氏の遺徳を偲ぶ「第４５回深田祭（ふかださい）」を、氏の終焉の地である茅ヶ岳（かやがたけ）および深田記念公園にて開催する。本イベントでは、山頂からの絶景を楽しむ「記念登山」をはじめ、地元山岳会によるトレッキング、親子で楽しめるアウトドア体験など、初心者からベテラン登山客まで楽しめる多彩