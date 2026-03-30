3月29日（日本時間30日）、米大リーグのホワイトソックスvsブルワーズ戦がおこなわれた。「2番・一塁」でスタメン出場したホワイトソックスの村上宗隆（26）は、1打席目にフルカウントから四球を選んで出塁。【写真】「回避しました」村上が大イジリしていた大谷の“テクノカット”姿そして2点リードで迎えた2回2死走者なしで2打席目に立った村上は、フルカウントから内角低めのカットボールを捉え右翼フェンスをギリギリ超え