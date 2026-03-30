【シドニー共同】オーストラリア政府は30日、ガソリンと軽油の燃料税を4月1日から6月末までの3カ月間、半減させると発表した。ホルムズ海峡の事実上の封鎖で燃料高騰が続いているため、価格を引き下げて家計への負担を抑える。燃料税は給油時に消費者が料金と一緒に支払う。今回の措置で1リットル当たり0.263豪ドル（約28円）引き下げる。大型車の道路通行料の徴収も一時停止する。公共放送ABCによると、オーストラリアはガ