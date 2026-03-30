３１日の本拠地開幕戦（対ロッテ）に先発する日本ハム・細野晴希投手（２４）が３０日、新庄ハムを今季初勝利に導くことを誓った。初の大役を任された２３年のドラ１左腕は、「（伊藤）大海さんが投げていたイメージが強いので、余計にしっかり結果を残さないといけないと思う。とにかくゼロを並べられるように頑張りたい」。１４日の巨人とのオープン戦（東京Ｄ）では６回途中７奪三振１失点と、好調を維持しており満を持してエ