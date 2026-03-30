天皇陛下は30日、皇居でインドネシアの大統領と面会し昼食を共にされました。昼前、陛下は宮殿でインドネシアのプラボウォ大統領を笑顔で出迎えられました。宮内庁によりますと、約15分間の面会で陛下は、東日本大震災の際のインドネシアからの支援に感謝の気持ちを示されたということです。両陛下は2023年即位後初めての外国公式訪問としてインドネシアに滞在されています。陛下は世界最大級の仏教遺跡ボロブドゥール寺院の視察に