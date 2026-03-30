政府・与党は、来年度予算案の年度内成立を断念し、つなぎとしての暫定予算が30日午後、国会で可決・成立しました。国会記者会館から中継です。衆議院では、異例のスピード審議で押し通した高市首相ですが、少数与党の参議院では思い通りにはいかず、暫定予算の編成に追い込まれた形です。暫定予算は、さきほど参議院本会議で、与党と立憲民主党などの賛成多数で可決・成立しました。対象期間は、来月1日から11日までで、一般会計