【漫画】本編を読む「抱っこしてあげようか？」。見知らぬおじさんからの親切そうな一言が、取り返しのつかない事態を招くかもしれない――。そんな幼少期のゾッとするエピソードが、フォロワーからのリアルな体験談を漫画化した実録コミック『しばたまが聞いた！ 本当にあったすごい話』に収録されている。これはフォロワーの女性がまだ小学生だった頃の話。夏休みに家族と旅行へ出かけ、海を一望できる崖の上の展望スポットを