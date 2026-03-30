大谷翔平は「未踏峰」のサイ・ヤング賞獲得にどのように近づくのか？photo by Getty Images後編：大谷翔平「サイ・ヤング賞」獲得の可能性は？メジャーリーグ９年目、ロサンゼルス・ドジャースで３年目を迎えた大谷翔平は、日本時間４月１日（現地３月31日）に今シーズン初先発が予定されている。「二刀流」完全復帰となる今シーズン、大谷にとっては唯一未達のビッグタイトルと言える「サイ・ヤング賞」を手にすることができる