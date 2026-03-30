大谷翔平は、サイ・ヤング（左）の名を冠した投手MVPの称号を手に入れられるか？photo by Getty Images前編：大谷翔平「サイ・ヤング賞」獲得の可能性は？ これまでの多くの偉業を成し遂げてきた大谷翔平が唯一手にしていないのが、最優秀投手に送られる「サイ・ヤング賞」だ。「二刀流」本格復帰となる今シーズン、大谷がその栄誉を手にする可能性、そしてポイントはどこにあるのか。本人のコメントを元に分析する。【その