東京女子プロレスのインターナショナル・プリンセス新王者の鈴芽（２７）が生まれ変わった?忍者?との初防衛戦に臨む。鈴芽は２９日の両国国技館大会でＭＩＲＡＩを破り王座を戴冠。３０日に都内で行われた一夜明け会見では、王座の名にふさわしく英語であいさつし「東京女子プロレスを、今見てくれるみんなと一緒に世界中に届けていきたい」と笑顔をはじけさせた。Ｖ１戦（現地時間４月１６日、米ラスベガス）の相手は、前日