事前予約はこちら！▶▶最上階の絶景と海山の幸を一度に楽しめる日曜限定ランチ追加で食べ放題のトロリーサービスもたっぷり 「フェアモント サンデーブランチ」の料理のテーマは、「SURF&TURF（サーフ＆ターフ）」。海の恵みと大地の恵みを一皿に盛り付ける、遊び心あふれるアメリカ発祥の料理「SURF&TURF」からインスピレーションを得ているそう。メインディッシュは「DRIFTWOOD BAR & GRILL」ならではの