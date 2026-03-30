大正ロマンに包まれる美しい京町家は、西本願寺の元宿坊「京町家いづも 花のか」があるのは西本願寺から2本東に入る東中筋通沿い。京都駅から徒歩12分ほどの、駅前の賑わいからは少し外れた場所にあります。間口が狭く、奥行きが深いことが特徴のひとつである京町家。「京町家いづも 花のか」も例にもれず、細長い通路の奥に母屋の玄関が見えてきます。一歩踏み入れるごとに外の喧騒がふっと遠のき、重厚なガラス戸が現れます。部