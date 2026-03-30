ILLITのデビュー曲『Magnetic』のミュージックビデオがユーチューブで再生回数3億回を突破した。3月30日、HYBE MUSIC GROUPのレーベルであるBELIFT LABによると、ILLITの1st Mini Album『SUPER REAL ME』のタイトル曲『Magnetic』のミュージックビデオの再生回数が、29日20時19分頃に3億回を超えた。【写真】「えぐかわ」イロハ、超至近距離SHOT2024年3月にリリースされた『Magnetic』は、好きな相手に向かって全速力で走り出す心