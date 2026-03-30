LE SSERAFIMのユンジンと宮脇咲良が、ユーモアあふれるお揃いコーデを披露し、話題を集めている。3月29日、ユンジンは自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】ユンジン＆宮脇咲良、シュールな“BTSジャケット”姿公開された写真には、ネイビーのジャケットにスイミングゴーグルを装着したユンジンの姿が収められている。このジャケットは、最近カムバックを果たしたBTSのメンバーたちがお揃いで着用していた