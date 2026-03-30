株式会社レインズインターナショナルが展開する「しゃぶしゃぶ温野菜」は、4月6日(月)から4月24日(金)までの平日限定で、選べる鍋と2時間飲み放題を組み合わせた『鍋飲みセット』を販売する。価格は生ビール含むアルコール飲み放題セットは税込2,728円。生ビールなしのアルコール飲み放題セットは税込2,178円。ソフトドリンクの飲み放題セットは税込1,738円。セットはすべて１人でも利用可能だ。肉は食べ放題ではなく、「火鍋セッ