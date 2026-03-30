【モデルプレス＝2026/03/30】元3人組クリエイター・ばんばんざいのるな（流那）が3月29日、自身のInstagramを更新。妹の森元莉那とのプリクラを公開し、話題となっている。【写真】24歳美人インフルエンサー「ビジュ良すぎ」そっくり妹と2ショット◆流那、妹・森元莉那とのプリクラ公開流那は「昨日と今日」とつづり、写真を複数枚投稿。平成風のピンクの背景で撮影されたプリクラでは、顔の横に両手を掲げたポーズで莉那と写った