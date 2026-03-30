新生活の出会いや忙しさのなかで、一息つく時間は何よりの贅沢です。近年、ティーバッグは素材や形状の進化により、リーフティーに引けを取らない本格的な味わいを手軽に楽しめるようになりました。かつてのイメージを覆す、あえて選びたい名品が続々と登場しています。今回は、デザインと味わいを両立した10アイテムを厳選。紅茶から抹茶まで、自分へのご褒美や大切な人へのギフトにぴったりのラインナップをお届けします。? YMY