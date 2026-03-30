岡山市役所 岡山市は、若者らが心身の悩みを相談することができる施設「３丁目クリニック」(岡山市北区表町)を、さらに気軽に相談できる施設にするため、新たな取り組みを始めます。 この施設では、原則として第2第4土曜日に、若者などを対象に産婦人科医や助産師などの専門家の相談の場を無料で提供しています（※要事前予約）。2026年4月以降は、予約なしでも気楽に話ができるコーナーを新たに設けます。