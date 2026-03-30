【冥加皐希 バニーガールVer. illustration by ピロ水】 11月 発売予定 価格 通常版：20,680円 豪華版：23,650円 海外のホビーメーカー「Hanabee」は、フィギュア「冥加皐希 バニーガールVer. illustration by ピロ水」を11月に発売する。価格は通常版が20,680円、豪華版が23,650円。 本製品は、イラストレー