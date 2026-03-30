明日31日(火)にかけて、九州から関東にかけては警報級の大雨や暴風になる所があるでしょう。今年一番の大雨になる所もあるため、土砂災害や低い土地の浸水などに警戒してください。警報級の大雨や暴風に警戒明日31日(火)にかけて前線を伴った低気圧が発達しながら、日本列島を通過するでしょう。沖縄や九州から東北の広い範囲で雨が降る見込みです。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態は非常に不安定に