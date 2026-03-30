週明け３０日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２０１．０９ポイント（０．８１％）安の２４７５０．７９ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が５４．６５ポイント（０．６５％）安の８３９９．１２ポイントと反落した。売買代金は２８５４億３４９０万香港ドル（約５兆８１７１億円）に拡大している（２７日は２６３０億８０８０万香港ドル）。投資家の慎重ス