京都府南丹市で小学5年生の男子児童が登校することなく、そのまま行方不明になって、30日で1週間です。学校と同じ町内の山中ではリュックサックがみつかりましたが、依然として男子児童の行方はわかっていません。男子児童のリュックサックが見つかった現場から中継です。男子児童の行方がわからなくなって、30日で一週間が経過しました。規制線の奥のエリアで29日午前、男子児童の通学用のリュックサックが見つかったとみられてい