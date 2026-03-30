エクセルの人気オールインワン下地「モチベートユアスキン」に、待望の新色が仲間入り♡今回登場するのは、血色感と透明感を同時に叶える“ラベンダーピンク”。スキンケア感覚で使える軽やかなテクスチャーと、1本でベースメイクが完成する手軽さで話題のアイテムです。毎日のメイクをもっと楽しく、もっと自分らしく仕上げてくれる注目の新作をチェック♪ 新色ラベンダーピンクの魅力