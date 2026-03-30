新年度予算案が成立するまでのつなぎとなる暫定予算が参議院本会議で与野党の賛成多数で可決・成立しました。暫定予算の成立は11年ぶりです。【映像】11年ぶりの暫定予算成立が決まった瞬間暫定予算には、4月1日から新年度予算案が自然成立する11日までに必要な経費、総額およそ8兆6000億円が計上されています。自民党と日本維新の会の与党の他、野党の立憲民主党や国民民主党なども賛成し成立しました。（ANNニュース）