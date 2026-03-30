元横綱・貴乃花光司、元フジテレビアナウンサー・河野景子元夫婦の長男で靴職人・タレントの花田優一が29日、自身のインスタグラムを更新。妹で俳優・タレントの白河れいとの兄妹2ショットを披露した。【写真】「そっくり！」「初めて見た」「美男美女」花田優一＆白河れいの兄妹2ショットこの日、れいが出演したPARCOプロデュースの舞台『プレゼント・ラフター』が千秋楽を迎えたことを受け、優一は「全国各地より白河れい出