学歴詐称問題をめぐり書類送検された伊東市の田久保真紀前市長が在宅起訴されました。【映像】白髪になった田久保前市長一連の問題は司法の場で争われることになります。起訴状などによりますと伊東市の田久保前市長は去年5月から6月までに業者にあらかじめ作成させた印鑑を使って卒業証書を偽造し議長らに見せたほか、去年8月に伊東市議会の百条委員会で嘘の陳述をしたとされています。田久保前市長をめぐっては「卒業証書