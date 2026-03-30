映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」の国内興行収入が400億円を超えたと配給元が30日発表した。400億円を上回ったのは、歴代1位の407億円を記録した「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」に続き、2作目。