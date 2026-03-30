大阪メトロを提訴するため大阪地裁に入る原告ら＝30日午前大阪メトロが運営するオンデマンドバスの運転士などとして採用された19人が30日、同社を定年退職後に再雇用され、同じ業務をしている社員と比べ賞与などで待遇の格差があり不当だとして、同社に賃金の差額計約1800万円の支払いを求め大阪地裁に提訴した。入社前に労働条件について明示されなかったと主張している。訴状によると、原告らは2024年3月〜25年6月に採用後、