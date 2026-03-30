ミラノ・コルティナ冬季五輪のボブスレー男子で日本が事務的なミスにより出場を逃した問題で、元選手の有志が30日、独立した第三者委員会による調査などを求める要望書をスポーツ庁に送付したことを明らかにした。今回に限らず、日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟で失態や不祥事が相次いでいると訴えた。東京都内で記者会見した村上健二さんは「このままでは再び同じ問題が起きると危機感を持っている」と強調。日本