フリーアナウンサーの中村江里子（57）が30日、自身のインスタグラムを更新。新しい愛車候補について伝えた。昨年9月から期間限定でイタリア・ミラノに移住している中村は「数ヶ月後にはパリに戻ります」と報告。「子供達もいましたし、次女の試合や買い出し含めて活躍していた車は一旦ミラノに来る時に手放しました」と愛車事情を振り返った。そして「車が重量車両カテゴリーに入ってしまいパリでの路駐の駐車料金やもし1分