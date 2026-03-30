ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー・モーグル代表の藤木日菜（２４）＝武庫川女大大学院＝が３０日、兵庫県西宮市の同大で会見した。３月に健康・スポーツ科学研究科修士課程を修了。４月から機械・医療機器の製造販売の山科精器（滋賀県栗東市）に入社して社会人アスリートとしてのスタートを切るにあたり「４年後はオリンピックでメダルが取れるような選手になりたい」と決意表明した。五輪初出場となった今回は