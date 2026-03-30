30日の参院予算委員会で、国民民主党の伊藤孝恵議員が「勤務間インターバル」の義務化について高市総理に質問した。【映像】高市総理が回答する様子終業から次の始業までに一定の休息時間を確保する「勤務間インターバル」は現在法律上、事業主の努力義務とされている。伊藤議員は「1日24時間から法定労働時間8時間を引き、法定的休憩時間1時間を引くと、勤務間インターバル時間を仮に11時間引いた場合、時間外労働が可能な