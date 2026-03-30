東京都心では桜が満開に。この週末はお花見日和となりました。一方、春休み真っただ中、謎の大行列が。その先にあったものとは。東京都内を走る電車の窓から見えたのは、建物の周囲を埋め尽くすほどの大行列です。階段にも人、人、人と大混雑。一体ここはどこ？春休みの週末、都内各地に謎の大行列が出現しました。週末にソメイヨシノの満開が発表された、東京都心。桜の名所・上野公園にも多く人が訪れていました。歩けば肩と肩が