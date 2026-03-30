30日の県内は各地で気温が上昇、ことし最高の気温を観測しました。新潟地方気象台の観測によりますと阿賀町津川で23.4℃、新潟市秋葉区新津で23.1℃、三条23.0℃、長岡22.8℃など5月中旬から下旬並みの陽気となりました。県内に28ある観測地点のうち、25地点でことし最高を観測しています。23.4℃となった阿賀町津川では平年より11.9℃高く、3月の観測史上最高となりました。新潟地方気象台によりますと4月5日頃から、かなり気温の