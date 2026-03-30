東西交通の要「国道14号」 一部区間で6車線化国土交通省首都国道事務所は、2026年3月28日午前6時より、国道14号の江戸川区松島1丁目から中央1丁目間において6車線運用を開始しました。亀戸小松川立体事業の一環として進められている現道拡幅により、交通混雑の緩和や交通事故の減少が期待されています。【画像】国道14号がさらに快適に！ 亀戸小松川立体-小松川地区「6車線化」 画像を見る（7枚）東京都内を東西に結ぶ主要な