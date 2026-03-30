第98回選抜高等学校野球大会（以下、センバツ）は、31日の決勝戦を残すのみとなった。勝ち上がってきたのは、大阪桐蔭と智弁学園（奈良）の近畿の名門2校。大阪桐蔭は4年ぶり5度目、智弁学園は10年ぶり2度目となる“紫紺の優勝旗”をかけて激突する。両校の戦いぶりには共通点が多い。ともに初戦は4-0で先行逃げ切り勝ち。2回戦以降はそろって接戦が続いている。大阪桐蔭は2回戦以降の3試合中2試合を逆転で制し、智弁学園