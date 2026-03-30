浜崎あゆみのアリーナツアー『ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A -Scapegoat-』が、4月8日より有明アリーナからスタートする。浜崎は、ツアーに向けてのリハーサルショットを自身のInstagramに投稿している。 （関連：【画像】愛犬と共にリハーサルに臨む浜崎あゆみ） 浜崎は「明日から演者、Aスタッフ、ツアークルー全セクション合流です。いよいよ私達大家族の波瀾