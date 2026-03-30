Photo: ADAM elements モバイルバッテリーって、なんで燃えるん？最近よく見ますよね。自宅で、電車で、街中で「モバイルバッテリーが燃えた」というニュース。僕も、最初はそんなのレアケースでしょ？ってカバンに無造作に突っ込んで、なんとも思っていませんでしたけど、こうも連日報道されていると、他人事じゃなくなってきましてね…。というわけで、今回は「発火しにくいモバイルバッテ