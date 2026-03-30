プロ野球・中日ドラゴンズは3月31日、本拠地・バンテリンドームナゴヤのホーム開幕を迎えます。ドラゴンズの今年のスローガンは「ドラあげ」、ファンのテンションもアゲアゲになる、初登場のスタジアムグルメを紹介します。メジャー通算164本塁打のミゲル・サノー選手の加入や、「ホームランウイング」の新設など、話題満載のドラゴンズ。そして、応援以外に欠かせないものといえば“グル