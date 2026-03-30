「ディズニーストア」は、4月3日（金）から、ミッキーマウスのパン屋さんをテーマにした新コレクション「MICKEY’S BAKERY」を、全国の店舗で順次発売。一部店舗および公式オンラインストアでは、3月31日（火）より、先行販売を順次開始する。【写真】本物そっくり！ 「エコバッグ」や「クッション」など商品一覧■本物のパンのようなデザイン今回発売される「MICKEY’S BAKERY」は、“おしゃれでスタイリッシュなパン屋さん”