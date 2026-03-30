“人生100年時代”と言われるなか、兵庫県姫路市の寺ではある体験会が開かれました。その狙いとは? 兵庫県姫路市にある尼寺「不徹寺」。この週末、寺には地元の人だけでなく関東からも人が集まりました。 （参加者）「すごく怖いです。いつ来るか分からないので」「正直わからない存在。いつか来るんだろうなっていう漠然としたイメージがあって」 この日行われたのは棺に入る体験会。参加費は