南海電鉄（大阪市）は３０日、子会社の南海フェリー（和歌山県）が運営する和歌山と徳島を結ぶフェリー事業について、２０２８年３月末をめどに撤退すると発表した。明石海峡大橋の開通などで本州―四国間の移動は車が主流となる中、新型コロナウイルス禍もあり、利用者の減少傾向が止まらず、将来想定する船の更新費用の捻出が厳しいと判断した。南海フェリーは７５年に設立。現在は２隻体制で和歌山港―徳島港を１日に８往復