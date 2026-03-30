大阪の名物スイーツ「堂島ロール」（株式会社Mon cher）がグッズ化されることが決まった。株式会社GRANUPとコレボレーションし、店頭くじ「ドリーミーくじ」が、夏に発売される。【画像多数】堂島ロールの気持ちになれるブランケット、ふわふわスクイーズ、ラバー前髪クリップなどふわふわの生地と、とろけるクリーム…堂島ロールのおいしさをモチーフにしたアイテムをラインナップ。詳細は今後発表される。■堂島ロール ドリ