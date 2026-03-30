タレントのミッツ・マングローブ（50）が30日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、子供時代の親のしつけについて語った。番組では、マッチをすることができない子供についての記事を紹介。電気ケトルやIHが誕生し、ライターやマッチなどの出番が激減。記事では、マッチの使い方を学校で教わった後、子供がおもしろがってマッチで火を付けるようになったと、学校側に苦情が行くケースまで紹介した。家