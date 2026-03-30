大学入試の実施ルールを検討する文部科学省の実務者協議会が、入学の前年秋から始まる「年内入試」で面接を必須とする方針を固めたことがわかった。受験生の早期囲い込みを狙い、主に学力試験で合否判定する年内入試が増えており、歯止めをかける。年内入試は「総合型選抜（旧ＡＯ入試）」や「学校推薦型選抜」の通称で、面接や書類審査で受験生の意欲や適性などをみて合否判定する。文科省が実務者協議会の議論を受けて定める