Mr.Childrenの桜井和寿（56）が29日放送のABCテレビ「EIGHT-JAM」（日曜後11・15）にVTR出演し、数々の名曲を生んだ作曲法について語った。ミスチルの大ファンであるバンド「ゲスの極み乙女。」などのボーカル川谷絵音から寄せられた質問「作曲する時、歌詞とメロディーは同時に出てくるパターンが多いですか？それとも詞先？メロ先？」に、「メロ先だと思います」と答えた桜井。すぐに「メロ先というか声先」と言い直し、独自