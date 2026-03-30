３０日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、今季からメジャーに移籍したブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）と、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２９日（日本時間３０日）、そろってホームランを放ったことを報じた。本拠地・アスレチックス戦に「５番・三塁」でスタメン出場した岡本は開幕からの２戦は本塁打こそ出ていなかったが、８打数３安打の打率３割７分５厘でチーム