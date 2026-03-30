大相撲で現役を引退した元力士による１日限りのトーナメント「ヤメ力士超相撲」の発表記者会見が３０日、都内で開かれ、元関脇・豊ノ島や元小結・臥牙丸ら元幕内８人が出席した。６月６日に東京・立川市にあるアリーナ立川立飛で開催され、優勝賞金は１００万円が用意されている。大会には把瑠都（元大関）、豊ノ島、臥牙丸、松鳳山（元小結）、豊山（元幕内）、旭大星（元幕内）、大翔鵬（元幕内）、東龍（元幕内）、大喜鵬（