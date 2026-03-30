初回早期完売となった人気シリーズ「ザ・グレンリベット スモールバッチ コレクション」の第2弾が4月13日、数量限定で発売される。ザ・グレンリベットの風味とアロマを再構築した逸品で、購入できるのは17年・19年・20年の3商品。200年以上にわたり、スコットランド・スペイサイドを代表するシングルモルトウイスキーとして世界中で愛され続ける「ザ・グレンリベット」。フルーティーでフローラル、そしてエレガントでなめらかな"