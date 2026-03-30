２０２６年の関東大学サッカーリーグは、４月４日に開幕する。関東大学サッカー連盟は３０日、リーグ戦開幕前の記者会見を都内で行った。会見には連盟の役員、１部に所属する各大学の主将が参加。筑波大は授業の兼ね合いで、ＧＫ入江倫平が代理で出席した。関東大学サッカーのリーグ戦は今年で１００回の節目を迎える。三笘薫（筑波大）、上田綺世（法大）ら、同リーグから後に日本代表へ羽ばたいていった選手は多くおり、渡辺